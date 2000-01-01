05.01 11:20 MIGnews.com

СМИ назвали нового посла Британии в ЕС

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Новым послом Великобритании в Евросоюзе стане Тим Барроу, который ранее был послом Соединенного Королевства в Москве. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление правительства Британии.Тим Барроу сменит на посту посла в ЕС Айвана Роджерса, который подал в отставку во вторник, 3 января. Барроу может вступить в должность уже на следующей неделе, сообщили в правительстве. Он будет курировать вопрос выхода Британии из Евросоюза (Brexit).Правительство описывает его как “опытного и жесткого” переговорщика, который имеет большой опыт отстаивания интересов Великобритании в Брюсселе, добавляет агентство.За Brexit на референдуме в июне 2016 года в Британии проголосовали 51,9% участников голосования. Противников Brexit оказалось 48,1%.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявляла, что планирует ввести в действие 50-ую статью Лиссабонского договора, которая запускает процедуру выхода из ЕС, до конца марта. При этом высокий суд Лондона в начале ноября 2016 года постановил, что правительство Великобритании не имеет права самостоятельно приводить в действие ст. 50 Лиссабонского договора. Таким образом, начать формальный процесс выхода из Евросоюза (Brexit) она может лишь после того, как это решение пройдет через обсуждение и голосование в парламенте.