05.01 11:03 MIGnews.com

Американские сенаторы планируют новые санкции против РФ

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Американские сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Джон Маккейн готовят законопроект с новыми санкциям против РФ. Об этом Грэм заявил в комментарии телеканалу CNN, передает Интерфакс. При этом он не рассказал, в чем будут заключаться эти санкции.Ранее Грэм пожаловался, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не считает угрозу со стороны РФ равносильной угрозам со стороны ИГ (террористическая группировка запрещена во многих странах мира, включая РФ), КНДР и Ирана.Сенатор надеется, что мнение миллиардера изменится после того, как он услышит об итогах расследования спецслужб США якобы о вмешательстве России в американскую предвыборную кампанию.В конце декабря США ввели очередные санкции против РФ. Официальная причина их ввода – обвинения в атаках якобы российских хакеров на избирательную систему США. Вашингтон заявил, что обладает доказательствами. Был даже опубликован соответствующий доклад на эту тему. Однако реальных доказательств власти страны так и не привели. Однако выслали семьи российских дипломатов из страны. Более того, сегодня, 5 января, стало известно, что данные о расследовании кибер-нападений засекречены.