05.01 10:30 MIGnews.com

США засекретили информацию о российских кибератаках

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В Белом доме объяснили отсутствие доказательств кибератак со стороны России. Как утверждает пресс-секретарь Джош Эрнест, подтверждения этому есть, но американские спецслужбы не обнародуют их из соображений секретности."Разведсообщество руководствуется отнюдь не только интуицией. Об этом можно сказать по техническому анализу, который они обнародовали, и по тому, что они продемонстрировали уверенность в этом анализе и выразили единогласное мнение до выборов. Это не значит, что нет дополнительных доказательств. Я уверен, что они есть, но приоритет разведки в том, чтобы защищать источники и методы", – пояснил он.Румынский хакер Лазар Лехел, известный под псевдонимом "Гуччифер", в интервью телеканалу Fox News выразил мнение, что попытки США обвинить Россию в кибератаках на свою избирательную систему напоминают истерию времен холодной войны, сообщает телеканал "Россия 24". В настоящее время хакер отбывает тюремный срок в Румынии за взлом электронной почты ряда политиков, в том числе, бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Лазар Лехел усомнился в причастности России к взломам и назвал обвинения администрации Обамы частью "фейковой кибервойны". По его словам, американцы сошли с ума от мыслей про русских, от того, что они вторгаются в Соединенные Штаты.