05.01 15:25 MIGnews.com
Директор ЦРУ надеется на улучшение отношений между РФ и США
Директор ЦРУ США Джон Бреннан заявил, что он надеется на улучшение отношений между Вашингтоном и Москвой, передает РИА Новости.
Сообщается, что, по его словам, у этого диалога особая важность для стабильности в мире.
“Безусловно, я надеюсь на улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном в течение последующих нескольких лет”, - заявил Бреннан.
Он отметил, что для и для США, и для России важно, чтобы отношения были лучше.
При этом он отметил, что нет причин говорить о начале новой холодной войны.
Он также добавил, что приход к власти в США Дональда Трампа может поспособствовать улучшению отношений.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
++