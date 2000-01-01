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Commons.wikimedia.org 05.01 15:25   MIGnews.com

Директор ЦРУ надеется на улучшение отношений между РФ и США

Директор ЦРУ США Джон Бреннан заявил, что он надеется на улучшение отношений между Вашингтоном и Москвой, передает РИА Новости.

Сообщается, что, по его словам, у этого диалога особая важность для стабильности в мире.

“Безусловно, я надеюсь на улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном в течение последующих нескольких лет”, - заявил Бреннан.

Он отметил, что для и для США, и для России важно, чтобы отношения были лучше.

При этом он отметил, что нет причин говорить о начале новой холодной войны.

Он также добавил, что приход к власти в США Дональда Трампа может поспособствовать улучшению отношений.
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