05.01 15:25 MIGnews.com

Директор ЦРУ надеется на улучшение отношений между РФ и США

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Директор ЦРУ США Джон Бреннан заявил, что он надеется на улучшение отношений между Вашингтоном и Москвой, передает РИА Новости.Сообщается, что, по его словам, у этого диалога особая важность для стабильности в мире.“Безусловно, я надеюсь на улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном в течение последующих нескольких лет”, - заявил Бреннан.Он отметил, что для и для США, и для России важно, чтобы отношения были лучше.При этом он отметил, что нет причин говорить о начале новой холодной войны.Он также добавил, что приход к власти в США Дональда Трампа может поспособствовать улучшению отношений.