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В ООН боятся отмены американского финансирования 05.01 08:20   MIGnews.com

В ООН боятся отмены американского финансирования

Республиканцы в Конгрессе готовят законопроект, который существенно сократит, и в перспективе полностью прекратит финансирование ООН.

Подготовительное совещание по данному вопросу пройдет в ближайший понедельник. Будут обсуждаться два варианта - постепенное снижение финансирования или принятие закона, согласно которому Конгресс каждые два года должен будет решать, стоит ли продолжать финансирование ООН.

Конгрессмен Марк Мидоус говорит: “Первый вариант - серия постепенных шагов, второй - геркулесовый скачок вперед. Израиль - двухпартийная проблема, и поэтому я полагаю, если законопроект будет выдержанным и подходящим, его поддержат и демократы”.

По данным на 2012 года, США предоставляют 22% бюджета ООН. В следующем году американцы выделяют 596 миллионов долларов на операционные расходы ООН. Взнос США составляет почти 30% от бюджета миротворческих сил ООН.

Также меры против ООН намерен принять Сенат. Сенатор Линдси Грэм заявил, что США должны прекратить финансирование ООН в случае, если анти-израильская резолюция ООН не будет отменена.

Влиятельный сенатор Тед Круз заявил: “Я думаю, что Конгресс должен положить конец тому, что американский налогоплательщик оплачивает расходы ООН - в случае и до того момента, как анти-израильская резолюция не будет отменена, и я полагаю, что у этого будет серьезная поддержка в Конгрессе, я надеюсь, среди представителей обеих партий”.

Грэма также поддержал сенатор Джон МакКейн: “”Сенатор Грэм возглавил эту инициативу, и я с ним - с каждым его шагом”.

В ООН реально опасаются того, что американцы осуществят свои угрозы.

Новый генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш заявил на встрече с персоналом штаб-квартиры в Нью-Йорке: “Очень важно для нас не только признать наши достижения, но и признать наши недостатки, признать наши провалы, признать, что мы не смогли сделать того, что мы обещали”.

Гуттереш сообщил о том, что намерен провести реформы, которые приведут к масштабной экономии в рамках ООН и прекращению существования различных органов, дублирующих функции друг друга. Объявлено об организации специальной команды, которая займется изучением расходов независимых агентств ООН. Гуттереш заметил, что сокращение финансирования "может быть, и к лучшему", выразив надежду на повышение эффективности работы международного органа.
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