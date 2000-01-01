05.01 10:29 MIGnews.com

Братья президента воюют за "Исламское государство"

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Двоюродные братья скандально известного президента Филиппин Родриго Дутерте общаются с боевиками запрещенной террористической группировки ISIS и повстанческой организации "Исламский освободительный фронт моро" (MI).Об этом сам лидер заявил в интервью изданию Rappler, отметив, что некоторые из его кузенов даже пополнили ряды исламистов."Давайте будем откровенны, у меня есть двоюродные братья с другой стороны, в MI и, как я слышал, в ISIS. Я сказал им, что мне очень жаль, но я служу республике, а не родственным отношениям", - сказал он.Не без сожаления Родриго Дутерте отметил, что вынужден бороться с собственными родственниками, хотя сам принадлежит к моро – этнической группе малайско-полинезийских аборигенов. В 2014 году между MI и Филиппинами было подписано перемирие, однако столкновения между сторонами до сих пор случаются.