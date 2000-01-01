05.01 08:00 MIGnews.com

Сенат пытается отменить анти-израильскую резолюцию Совбеза

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Двухпартийная группа членов Сената США представила в верхней палате американского парламента документ, с помощью которого они надеются отменить антипоселенческую резолюцию 2443 Совета Безопасности.Документ называет резолюцию антизраильской и призывает к ее отмене или "коренному изменению", чтобы она перестала быть односторонней. Продвигают ее, в целом, три сенатора – представители Демократической партии из штатов Нью-Йорк и Мэриленд Чак Шумер и Бен Кардин, а также республиканец из Флориды, экс-кандидат в президенты Марко Рубио.Они требуют у администрации Обамы перестать навязывать какое-либо "американское" решение ближневосточного конфликта и отказаться от любых действий в отношении Израиля до Парижской мирной конференции, которая пройдет 15 января.Выражая поддержку стратегии "двух государств", с одной стороны, в документе сказано, что любое решение в отношении окончательного статуса конфликта должно приниматься не путем навязывания извне, а исключительно на прямых двусторонних переговорах между израильтянами и палестинцами."Со времен признания сионизма формой расизма ООН продолжает оставаться крайне антиизраильской организацией и предубеждений в ней, к сожалению, меньше никак не становится. Зная это, предыдущие администрации – как демократов, так и республиканцев – защищали Израиль от капризов этого необъективного учреждения. К сожалению, воздержавшись по резолюции 2334 ООН, эта администрация сошла с данного пути. Поэтому резолюция Сената подтверждает, что в порядке создания двух устойчивых государств мир должен устанавливаться путем прямых переговоров", - цитирует Чака Шумера издание The Times of Israel.