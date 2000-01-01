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05.01 21:44   MIGnews.com

Полиция допрашивает Нетаниягу второй раз за неделю

Как пишет израильская пресса, вечером 5 января сотрудники полиции Израиля прибыли в иерусалимскую резиденцию премьер-министра Биньямина Нетаниягу, чтобы провести второй на этой неделе допрос главы правительства.

"Полицейские следователи во второй половине дня в четверг прибыли в резиденцию премьера в Иерусалиме, чтобы уже во второй раз за эту неделю провести допрос по подозрению в злоупотреблениях, связанных с получением подарков от бизнесменов", - сообщило издание "Гаарец".

Напомним, что ранее, 2 января, премьера уже допрашивали три следователя по подозрению о получении им дорогостоящих подарков от двух израильских бизнесменов. Тогда допрос длился более трех часов.

Как передавали на израильском телевидении, его сегодняшний допрос будет связан со вторым неизвестным субъектом.
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