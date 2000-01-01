Полиция допрашивает Нетаниягу второй раз за неделю
Как пишет израильская пресса, вечером 5 января сотрудники полиции Израиля прибыли в иерусалимскую резиденцию премьер-министра Биньямина Нетаниягу, чтобы провести второй на этой неделе допрос главы правительства.
"Полицейские следователи во второй половине дня в четверг прибыли в резиденцию премьера в Иерусалиме, чтобы уже во второй раз за эту неделю провести допрос по подозрению в злоупотреблениях, связанных с получением подарков от бизнесменов", - сообщило издание "Гаарец".