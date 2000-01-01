06.01 07:11 MIGnews.com

Обама заявил, что заложил "новый фундамент" для США

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Покидающий пост президента США Барак Обама заявил, что при нынешней администрации для страны был сформирован новый фундамент. Об этом говорится в письме, с которым действующий глава Белого дома обратился к американскому народу.Заявление Обамы прозвучало на фоне обещаний избранного президента Дональда Трампа отменить до 70% указов своего предшественника."В тот момент, когда я готовлюсь передать кнопку (ядерную. – ред.), и стать обычным гражданином страны, я с гордостью говорю, что мы заложили для Америки новый фундамент", – приводит текст письма Интерфакс.Барак Обама, в частности, отметил, что при нем были сделаны первые шаги по преодолению неравенства в США, а также высказался в пользу более жесткого контроля над продажей оружия в стране.Он подчеркнул, что насилие с помощью оружия распространяется в стране как эпидемия - только за последнее десятилетие было убито свыше ста тысяч людей, миллионы человек стали жертвами грабежей, нападений и других преступлений.Одновременно с обращением действующего президента опубликованы письма министров его администрации, в которых рассказывается о достижениях США за последние восемь лет при пребывании Обамы на посту главы государства.