Обама заявил, что заложил "новый фундамент" для США
Покидающий пост президента США Барак Обама заявил, что при нынешней администрации для страны был сформирован новый фундамент. Об этом говорится в письме, с которым действующий глава Белого дома обратился к американскому народу.
Заявление Обамы прозвучало на фоне обещаний избранного президента Дональда Трампа отменить до 70% указов своего предшественника.
"В тот момент, когда я готовлюсь передать кнопку (ядерную. – ред.), и стать обычным гражданином страны, я с гордостью говорю, что мы заложили для Америки новый фундамент", – приводит текст письма Интерфакс.
Барак Обама, в частности, отметил, что при нем были сделаны первые шаги по преодолению неравенства в США, а также высказался в пользу более жесткого контроля над продажей оружия в стране.
Он подчеркнул, что насилие с помощью оружия распространяется в стране как эпидемия - только за последнее десятилетие было убито свыше ста тысяч людей, миллионы человек стали жертвами грабежей, нападений и других преступлений.
Одновременно с обращением действующего президента опубликованы письма министров его администрации, в которых рассказывается о достижениях США за последние восемь лет при пребывании Обамы на посту главы государства.