Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






flickr 06.01 07:11   MIGnews.com

Обама заявил, что заложил "новый фундамент" для США

Покидающий пост президента США Барак Обама заявил, что при нынешней администрации для страны был сформирован новый фундамент. Об этом говорится в письме, с которым действующий глава Белого дома обратился к американскому народу.

Заявление Обамы прозвучало на фоне обещаний избранного президента Дональда Трампа отменить до 70% указов своего предшественника.

"В тот момент, когда я готовлюсь передать кнопку (ядерную. – ред.), и стать обычным гражданином страны, я с гордостью говорю, что мы заложили для Америки новый фундамент", – приводит текст письма Интерфакс.

Барак Обама, в частности, отметил, что при нем были сделаны первые шаги по преодолению неравенства в США, а также высказался в пользу более жесткого контроля над продажей оружия в стране.

Он подчеркнул, что насилие с помощью оружия распространяется в стране как эпидемия - только за последнее десятилетие было убито свыше ста тысяч людей, миллионы человек стали жертвами грабежей, нападений и других преступлений.

Одновременно с обращением действующего президента опубликованы письма министров его администрации, в которых рассказывается о достижениях США за последние восемь лет при пребывании Обамы на посту главы государства.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:40
Подозреваемый в убийстве в Хайфе сдался властям
07:14
Разведка США установила посредников между wikileaks и РФ
06:38
Полиция допрашивала Нетаниягу 5 часов
05:07
ООН приглашена на переговоры по Сирии в Астане
04:40
Числа, которые канадка увидела во сне, принесли ей $4 млн
03:28
Названы самые пиратские фильмы
01:33
Жестокость полицейского потрясла Америку  
00:12
Китай: мальчик утонул в бассейне, пока его мать писала смс  
23:04
СМИ: Тиллерсон решит вопросы США и России
22:08
Хакеры взломали Бильдербергский Клуб
21:44
Полиция допрашивает Нетаниягу второй раз за неделю
20:58
МВД не признает венесуэльцев, прошедших гиюр, евреями
19:57
Управлять умным домом можно будет из любого его уголка
19:30
Израиль выпускает на свободу пособника ХАМАСа в ООН
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus