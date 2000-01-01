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скриншот с видео YouTube 06.01 05:07   MIGnews.com

ООН приглашена на переговоры по Сирии в Астане

ОН приглашена на переговоры между правительством Сирии и оппозицией, которые пройдут в Астане. Об этом сообщил журналистам постоянный представитель РФ при всемирной организации Виталий Чуркин, передает ТАСС.

"Конечно, ООН приглашена", - сказал дипломат. Как заявил Чуркин, он не уверен в том, что в столицу Казахстана прибудет специальный посланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура. "Но его люди определенно будут там. Это наверняка", - добавил постпред РФ.

Отвечая на вопрос о том, будут ли участвовать во встрече представители Ирана и Саудовской Аравии, Чуркин отметил, что на этот счет ясности нет. "На мой взгляд, еще не ясно, какая роль будет у международных игроков. Будут ли они там присутствовать, или нет. Конечно, мы хотим, чтобы все внесли позитивный вклад в подготовку встречи", - подчеркнул дипломат.
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