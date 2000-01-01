05.01 18:23 MIGnews.com

Депутата Гаттаса освободили из-под домашнего ареста

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Мировой суд Реховота издал постановление освободить из-под домашнего ареста депутата-араба Базеля Гаттаса (Объединенный арабский список), которого обвинили в незаконном проношении мобильных телефоном с sim-картами.Несмотря на это, он обязан везде сопровождаться полицией, а также ему запрещается посещаться учреждения, находящиеся в ведении Управления тюрем Израиля.Стоит отметить, что изначально обвинение требовало для него меру пресечения в виде ограничения свободы сроком на месяц, однако судье она показалась чрезмерной."Я считаю, что, поскольку время расследования истекло, а ответчик все это время находился под домашним арестом и не нарушал его условий, при этом ему запретили покидать страну и конфисковали паспорт, и учитывая тот факт, что он является членом Кнессета и должен исполнять свои парламентские обязательства, должна быть избрана более приемлемая мера пресечения", - заявил судья Реховота Менахем Мизрахи.