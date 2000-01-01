05.01 17:22 MIGnews.com

Лапид: Израилю нужна стратегия по предотвращению нападок

пресс-служба фракции "Еш Атид"

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Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид и экс-глава ШАБАКа, депутат Кнессета Яаков Пери провели сегодня (5 января) специальную встречу с ведущими специалистами Центра стратегических исследований Бегин – Садат. Темой обсуждения стала антиизраильская резолюция, принятая Советом Безопасности ООН в конце декабря прошлого года.В ходе встречи специалисты обсудили политические и юридические аспекты резолюции, возможные негативные последствия ее принятия, а также дальнейшие пути и план действий по их устранению."Резолюция ООН 2334, которую мы обсуждаем здесь, несправедлива и постыдна. Она демонстрирует глубокое непонимание реальности, в которой мы живем, и способна разозлить любого честного человека. Она игнорирует тот факт, что именно палестинцы отказываются от мира, и не делает различий между Иерусалимом и Ицхаром, государственными и частными землями. Резолюция не признает изменения, которые произошли в течение последних 50 лет, и это лишний раз подчеркивает абсессию, которую испытывает мировое сообщество по отношению к Израилю. Совет Безопасности ООН закрыл глаза на 400 тысяч убитых в Сирии, но законопослушные граждане Маале-Адумим и Гуш-Эциона его выводят из себя. Мы всегда должны спрашивать себя: что мы могли сделать по-другому? Оказалось, что наша система стратегических союзов в момент истины не работает. В настоящее время у нас серьезный кризис в международных отношениях, связанный с провальной политикой нашего политического руководства. Ситуацию нужно исправлять, честно и смело, и именно это – цель нашей сегодняшней встречи", - заявил на встрече лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид.Он также акцентировал внимание на поиске путей по исправлению ситуации и разработке стратегии, способной в будущем предотвратить подобные нападки на Израиль.Депутат Кнессета Яаков Пери ("Еш Атид") подчеркнул необходимость усиления пропагандисткой работы, которую Израиль ведет на международной арене. В частности, по его мнению, следует еще раз объяснить друзьям Израиля, что не существует альтернативы прямым переговорам. Вместе с этим, на сегодняшней встрече были предложены и другие варианты действий, которые были бы способны улучшить ситуацию.Во встрече приняли участие основатель Центра Бегин-Садат проф. Эфраим Инбар, бывший заместитель главы Совета Национальной Безопасности д-р Эран Лерман, генерал – лейтенант Гершон ха-Коэн, проф. Эйтан Гильбоа, проф. Гилель Фриш, д-р Йонатан Рейнхольд, проф. Йеошуа Тетельбаум, г-н Узи Рубин и другие исследователи.