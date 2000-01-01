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Турция готова пересмотреть размещении ВВС коалиции 05.01 16:51   MIGnews.com

Турция готова пересмотреть размещение ВВС коалиции

Турция может пересмотреть вопрос о размещении авиации Международной коалиции во главе с США на авиабазе Инджирлик. Об этом заявил вице-премьер страны Вейси Кайнак. По его словам, вопрос был поставлен на повестку дня из-за недостаточной поддержки Вашингтоном операции против "Исламского государства" (террористическая группировка запрещена в РФ). Речь идет об операции в районе сирийского города Эль-Баб, которую проводят турецкие ВС, передает ТАСС.

Ранее представитель международной операции в Сирии и Ираке американский полковник Джон Дориан заявил, что турецким военным будет оказана помощь в районе Эль-Бабе.
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