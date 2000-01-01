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Приговор Азарии вызовет мятеж в его бригаде 05.01 14:08   MIGnews.com

Приговор Азарии вызовет мятеж в его бригаде

В социальных сетях распространились постеры, изготовленные солдатами бригады Кфир, в которой служит Эльор Азария.

Постеры подняты на странице знаменитого израильского рэппера Йоава Элияси, известного под кличкой “Цель”.

На постерах - капающая из вен нескольких солдат кровь и подпись: Судебная система, вы убиваете нас изнутри”.

В интервью 10-му каналу один из солдат, стоящих за постерами сказал: “Такое может случиться с любым из нас. . Большинство друзей уже отказались служить, ушли по домам. Мы пока остаемся - из страха, потому что нам угрожают”.

Другой солдат сказал: “Если бы такое случилось со мной - я бы тоже стрелял. Чтобы не было угрозы для меня, чтобы не было угрозы для гражданских. Мы пришли, чтобы защищать страну. Этот солдат должен быть помилован. Мы будем за это бороться. Весь батальон”.

Солдаты сказали: “Мы больше не хотим служить в боевых частях. Начальник Генштаба бросил бойцов. Если есть такой закон в государстве, этот закон надо изменить. мы верим в то, что Эльор должен вернуться домой, а судебная власть не представляет волю народа”.
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