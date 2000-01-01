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Американский сенатор: Трамп не видит угрозы со стороны РФ 05.01 15:00   MIGnews.com

Американский сенатор: Трамп не видит угрозы со стороны РФ

Американский сенатор Линдси Грэм, который вместе со своими коллегами Джоном Маккейном и Эми Клобучар недавно побывал на Украине, раскритиковал избранного президента США Дональда Трампа и его окружение за то, что они не видят очевидных разрушительных намерений Москвы.

“Меня беспокоит то, что избранный президент Трамп, кажется, понимает, что делают китайцы; что иранская сделка — это плохо. Он осознает это. Он понимает угрозу от ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ — „Росбалт“)… Но когда речь идет о России, у него словно появляется слепое пятно, и я абсолютно не удивлен, поскольку россияне подрывают демократию во всем мире”, — заявил Грэм в эфире CNN.

Он пояснил, что если реакция Трампа на действия России не будет должной, может дойти до того, что другие страны почувствуют смелость и начнут проводить кибератаки против США на следующих выборах, в том числе против республиканцев. В этой связи он выразил надежду, что Трамп после встречи в пятницу с представителями разведки осознает, что россияне действительно повлияли на американские выборы.

В то же время, он раскритиковал пророссийские взгляды некоторых номинантов на ключевые должности в следующей администрации, в частности, Реска Тиллерсона, который претендует на пост госсекретаря США. “Если кандидат на важную должность не понимает, что замышляют русские, то мне будет трудно поверить, что он имеет понимание, как выполнять свою работу”, — отметил Грэм.

По словам сенатора, если Тиллерсон опротестует данные разведки о вмешательстве РФ в выборы в США, то не получит его голоса.

Ранее СМИ сообщили, что американские спецслужбы закончили расследование о вмешательстве российских хакеров в предвыборную кампанию в США.
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