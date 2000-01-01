05.01 13:21 MIGnews.com

81% израильтян не согласны с обвинением против Азарии

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Компания Buzzilla, специализирующаяся на анализе и мониторинге социального дискурса в сети, опубликовала итоги своего исследования об отношении израильтян к обвинительному заключению, вынесенному 4 января военным трибуналом по делу “хевронского стрелка” Эльора Азарии.Анализ Buzzilla показал, что 81% израильских пользователей выступают против обвинения Азарии, несмотря на приговор военного трибунала.Специалисты отмечают, что Азария является самым популярным персонажем в израильском сегменте сети после Нетаниягу. За 9 месяцев вышло около 400 тысяч постов, посвященных Азарии.В каждой дискуссии, посвященной Азарии, в среднем участвует 43 пользователя и она сопровождается 56 комментариями.Отмечается, что множество постов и комментариев, посвященных Азарии потенциально могут повлечь за собой судебное разбирательство, поскольку содержат угрозы в отношении судей. Среди людей с правыми убеждениями мало тех, кто поддержал обвинение.Мирав Боренштейн, директор стратегии и развития в Buzzilla говорит: “Чуть меньше половины участников дискуссий призывают к помилованию. Некоторые также считают, что он невиновен, и требуют передачи дела в суд высшей инстанции”.Те, кто поддерживает обвинение, указывают на то, что солдат нарушил существующий закон. На это сторонники Азарии отвечают слоганами “Наш общий солдат” и “наш общий ребенок”. Также оппоненты приговора призывают уклоняться от призыва в армию, которая “не защищает своих солдат”.