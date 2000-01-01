05.01 23:04 MIGnews.com

СМИ: Тиллерсон решит вопросы США и России

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Washington Post пишет, что бывший глава ExxonMobil Рекс Тиллерсон разрешит разногласия, существующие между Россией и США.Тиллерсона считают сторонником развития отношений между Москвой и Вашингтоном, а ранее Дональд Трамп предложил ему пост госсекретаря. Источники издания сообщили, что Тиллерсон уже провел несколько встреч с сенаторами и сотрудниками Белого дома, в ходе которых он резко высказывался о России и сказал, что “Москва понимает только силу”.Кроме того, Тиллерсон предоставил записи своих выступлений, во время которых он высказывал весьма «традиционные» для администрации Белого дома взгляды на внешнюю политику и ситуацию в мире. Пока не ясно, поддержит ли сенат кандидатуру Тиллерсона, например, демократы планируют задать ему массу вопросов о России.