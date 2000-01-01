Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






`Азарию задушили в объятиях любви` 05.01 12:50   MIGnews.com

"Азарию задушили в объятиях любви"

Два видных деятеля коалиции, депутат Кнессета Йехуда Глик и министр сельского хозяйства Ури Ариэль выступили в поддержку армии и системы правосудия и против идеи помилования Эльора Азария.

Глик, которого совсем недавно было принято называть “крайне-правым экстремистом” высказал однозначную поддержку ЦАХАЛу. Он заявил: “Призывы к помилованию подобны объятиям, в которых из-за сильной любви могут задушить”. Глик повторил свою первоначальную реакцию на дело Азарии, высказанную им еще девять месяцев назад. С его точки зрения, многочисленные сторонники Азарии сослужили ему дурную службу, предлагаю одну за другой противоречившие друг другу версии. Глик сказал, что Азария должен был с самого начала признаться в том, что застрелил террориста по ошибке.

Министр Ури Ариэль, со своей стороны, заявил, что выступает против помилования: “Мы обсуждаем это в партии. Я считаю, что есть лучший путь для помилования, который устроит и судей. надо засчитать ему в срок то время, которое он уже отсидел под арестом - и освободить его в зале суда”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:50
Жителям Германии посоветовали учиться ходьбе у пингвинов
12:34
Израиль - свободная страна, а не диктатура ортодоксов
12:18
В Украине ввели ограничения на расчет наличными деньгами
12:10
В Канаде столкнулись два пассажирских самолета
12:02
В Израиле на 14,5% снижен тариф на воду
11:49
Ашдод: религиозный еврей атаковал бедуина
11:20
СМИ назвали нового посла Британии в ЕС
11:03
Американские сенаторы планируют новые санкции против РФ
10:44
Палестинца, снявшего выстрел Азарии грозят сжечь живьем
10:30
США засекретили информацию о российских кибератаках
10:29
Братья президента воюют за "Исламское государство"
10:02
Стрельба в Хайфе была террористической атакой
09:40
Депутату Гатасу предъявят обвинение
09:13
Королеву Елизавету чуть не застрелили
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus