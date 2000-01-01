05.01 12:50 MIGnews.com

"Азарию задушили в объятиях любви"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Два видных деятеля коалиции, депутат Кнессета Йехуда Глик и министр сельского хозяйства Ури Ариэль выступили в поддержку армии и системы правосудия и против идеи помилования Эльора Азария.Глик, которого совсем недавно было принято называть “крайне-правым экстремистом” высказал однозначную поддержку ЦАХАЛу. Он заявил: “Призывы к помилованию подобны объятиям, в которых из-за сильной любви могут задушить”. Глик повторил свою первоначальную реакцию на дело Азарии, высказанную им еще девять месяцев назад. С его точки зрения, многочисленные сторонники Азарии сослужили ему дурную службу, предлагаю одну за другой противоречившие друг другу версии. Глик сказал, что Азария должен был с самого начала признаться в том, что застрелил террориста по ошибке.Министр Ури Ариэль, со своей стороны, заявил, что выступает против помилования: “Мы обсуждаем это в партии. Я считаю, что есть лучший путь для помилования, который устроит и судей. надо засчитать ему в срок то время, которое он уже отсидел под арестом - и освободить его в зале суда”.