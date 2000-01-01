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Израиль - свободная страна, а не диктатура ортодоксов 05.01 12:34   MIGnews.com

Израиль - свободная страна, а не диктатура ортодоксов

Депутат Кнессета Константин Развозов ("Еш Атид") заявил о недопустимости закрытия торговых точек Тель-Авива по субботам: "Мы не можем мириться с религиозным диктатом. Если сейчас правительство уступит ортодоксам, то это станет прецедентом и для других городов Израиля".

Заявление Константина Развозова прозвучало на фоне обращения министров от религиозных партий Арье Дери и , Яаков Лицман, а также главы финансовой комиссии Моше Гафни к премьер-министру Биньямину Нетаниягу с просьбой обсудить на ближайшем заседании правительства работу торговых точек в Тель-Авиве по субботам.

В своём обращении главы религиозных партий требуют, чтобы на заседании правительства была отклонена поправка к муниципальному закону "Об открытии предприятий и торговых заведений по субботам и праздничным дням", принятая мэрией Тель-Авива. Министры от религиозных партий подчеркивают, что данная поправка является нарушением статус-кво и требуют от правительства высказать однозначную позицию по этому вопросу, чтобы впредь не возникало недоразумений.

Данная поправка была принята в марте 2014 года и согласно ей работа магазинов и киосков разрешалась на ограниченном числе улиц Тель-Авива. Мэрия пошла на этот шаг после того, как в июне 2013 года БАГАЦ, по требованию владельцев мелких магазинов, не выдерживающих конкуренции с крупными торговыми сетями, обязал муниципалитет Тель-Авива найти действенный способ контроля над тем, чтобы магазины крупных торговых сетей оставались закрытыми в шабат.

По словам Константина Развозова: " Премьер-министр должен решить, будет ли Израиль свободной и демократической страной, либо же превратится в отсталое государство наподобие Ирана. Нельзя мириться с религиозным диктатом ортодоксов. Израиль - еврейское государство, в котором принято считаться с традициями, однако здесь преобладает свободное светское большинство, чьи права нельзя ущемлять.

Кроме того, закрытие магазинов в субботу значительно сократит доход десятков тысяч семей, зависящих от доходов в шабат, многие из которых являются репатриантами. Те же, кто покупал по субботам, продолжат это делать, только совершать свои покупки они будут в арабском секторе ".
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