04.11 09:27 MIGnews.com

За счет ШАБАСа: Убийце сделают операцию по перемене пола

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Израильские СМИ сообщают о том, что после продолжительной борьбы 34-летний “Алеф”, отбывающий 20-летний срок за убийство, сможет сделать операцию по перемене пола.Алеф начал гормональную терапию. После того, как процесс перемены пола будет завершен, заключенного переведут в женскую тюрьму Неве Тирца.Алеф утверждает, что “чувствует себя женщиной в мужском теле” и потому требует, чтобы ему сделали операцию по перемене пола.Алеф поведал в телевизионном интервью: “С раннего возраста я чувствовал себя женской частью семьи. Женщины были для меня ролевыми моделями, я чувствовал как они, я хотел жить и действовать как они. Мужчины в моем опыте были чужаками. чужой породой. Я ждал когда игра закончится и я стану нормальной девочкой. Это очень меня путало и развивало во мне комплекс неполноценности”.Алеф сидит в тюрьме уже десять лет, и все это время вынужден скрывать свою истинную идентичность: “Во время заключения я вынужден прятаться и играть чужую роль. Я принимал участие в нескольких терапевтических группах. Но я боялся раскрыться и рассказать правду о себе. Я всегда все скрывал”.Все изменилось два года назад, после того, как Алеф побеседовал с социальным работником: “Я объяснил ей, что я хочу женское тело. К моему удивлению, терапевт меня не осудила и не прокляла, но, напротив, приняла меня таким как я есть, дала мне понять. что я тоже человек и у меня тоже есть право на счастье. Это породило чувство гигантского облегчения и освобождения. Я принял себя таким каков я есть. Я понял, кто я такой и что во мне есть по настоящему хорошего. Я - женщина, я хочу женское тело, я хочу вести себя как женщина, и я хочу, чтобы ко мне относились как к женщине”.Управление тюрем направило Алеф к психологу. Тот поставил диагноз - гендерная дисфория - противоречие между биологическим полом и идентичностью. ШАБАС первоначально ничего не предпринимал, и оставил Алеф в мужской тюрьме. Алеф пишет о своих страданиях: “Мне не позволено показывать, кто я такой на самом деле. Мне трудно говорить с людьми, потому что я все время должен себя контролировать и говорить в мужском роде. Это делает меня нервным, тревожными и нетерпеливым”.Ситуация с Алеф изменилась после того, как о деле узнала Ассоциация За Гражданские Права. Она подала петицию в суд и убедила его в необходимости проведения операции по изменению пола. ШАБАС первоначально утверждал, что речь идет о “косметической операции”, которая должна финансироваться за счет заключенного. Тем не менее, в конечном итоге, управление тюрем согласилось полностью профинансировать весь процесс перемены пола.