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Нетаниягу посетил конференцию христианских журналистов | Фото:04.11 09:15   MIGnews.com

Нетаниягу посетил конференцию христианских журналистов

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу с супругой приняли участие в ежегодной конференции христианских журналистов и СМИ, прошедшую в Музее друзей Израиля в Иерусалиме.

В ходе конференции был открыт Международный медиа-центр по укреплению отношений Израиля с другими странами мира и по борьбе с бойкотом, к которому призывает организация "Би-ди-эс". Премьер-министр присутствовал на церемонии закрепления мезузы.

Нетаниягу посетил конференцию христианских журналистов | Фото:

В мероприятии также приняли участие посол США в Израиле Дэвид Фридман, мэр Иерусалима Моше Леон, основатель Музея друзей Израиля доктор Майк Эванс и другие.

Нетаниягу посетил конференцию христианских журналистов | Фото:



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