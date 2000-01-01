04.11 09:15 MIGnews.com

Нетаниягу посетил конференцию христианских журналистов

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу с супругой приняли участие в ежегодной конференции христианских журналистов и СМИ, прошедшую в Музее друзей Израиля в Иерусалиме.В ходе конференции был открыт Международный медиа-центр по укреплению отношений Израиля с другими странами мира и по борьбе с бойкотом, к которому призывает организация "Би-ди-эс". Премьер-министр присутствовал на церемонии закрепления мезузы.В мероприятии также приняли участие посол США в Израиле Дэвид Фридман, мэр Иерусалима Моше Леон, основатель Музея друзей Израиля доктор Майк Эванс и другие.