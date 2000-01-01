Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Перец: хватит говорить с ХАМАСом, нам нужен Аббас | Фото:04.11 11:38   MIGnews.com

Перец: хватит говорить с ХАМАСом, нам нужен Аббас

Председатель партии "Авода" Амир Перец заявил, что говорить с террористической группой ХАМАС нет смысла, потому нужно вести переговоры с председателем ПА Махмудом Аббасом.

С такой инициативой он выступил 3 ноября на радио 103FM, прокомментировав напряженные выходные в Газе, передает "Аруц Шева".

"Если бы был принят политический процесс в духе военной операции, я бы его рассмотрел и даже поддержал. Тот факт, что в секторе Газа существует постоянный конфликт, делает ненужной дипломатическую необходимость участвовать в Иудее и Самарии. Пока эта дымовая завеса существует, никто не требует, чтобы что-то было сделано с Иудеей и Самарией", – сказал он.

Он добавил, что ракеты из Газы начали лететь в направлении Израиля в 2001 году, а не в 2005-ом. Бойцы ЦАХАЛ не могли предотвратить обстрелы Сдерота.

"Я живу там. Вопрос о количестве – это вопрос денег и о том, кто вас поддерживает. Если бы был политический ход, можно было бы разобраться с ситуацией. Здесь мы просто измотаны. Сначала мы обвинили ХАМАС, затем "Исламский джихад", а теперь какого-то командира-одиночку. Нам нужно прекратить говорить с ХАМАСом и вернуться к разговору с Махмудом Аббасом", – добавил он.

По словам Переца, израильтяне примирились с тем фактом, что решения не существует, а ответом является остановка военных действий. Роль правительства в данном ситуации состоит в том, чтобы изменить реальность, а не принять ее.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:03
Хаменеи исключает переговоры с США
10:40
Рейд полиции в министерстве охраны окружающей среды
10:28
"Либерман виноват в этом балагане"
10:05
В Киеве состоялся украинско-израильский саммит
09:59
В Иране за наркотики казнили 15 тысяч человек
09:27
За счет ШАБАСа: Убийце сделают операцию по перемене пола
09:15
Нетаниягу посетил конференцию христианских журналистов
09:02
Новое дело о коррупции: арест мэров и директоров корпораций
08:52
В Ираке протестующие атаковали консульство Ирана
08:02
Десятки израильтян заболели лихорадкой денге
07:58
ХАМАС договорился с Аббасом о выборах в ПА
07:39
Уволен генеральный директор McDonald's
07:10
Сезон гриппа открыт: названы продукты для иммунитета
06:43
Шок в Эшколь: в убийстве учительницы подозревают мужа
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus