04.11 11:38 MIGnews.com

Перец: хватит говорить с ХАМАСом, нам нужен Аббас

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Председатель партии "Авода" Амир Перец заявил, что говорить с террористической группой ХАМАС нет смысла, потому нужно вести переговоры с председателем ПА Махмудом Аббасом.С такой инициативой он выступил 3 ноября на радио 103FM, прокомментировав напряженные выходные в Газе, передает "Аруц Шева"."Если бы был принят политический процесс в духе военной операции, я бы его рассмотрел и даже поддержал. Тот факт, что в секторе Газа существует постоянный конфликт, делает ненужной дипломатическую необходимость участвовать в Иудее и Самарии. Пока эта дымовая завеса существует, никто не требует, чтобы что-то было сделано с Иудеей и Самарией", – сказал он.Он добавил, что ракеты из Газы начали лететь в направлении Израиля в 2001 году, а не в 2005-ом. Бойцы ЦАХАЛ не могли предотвратить обстрелы Сдерота."Я живу там. Вопрос о количестве – это вопрос денег и о том, кто вас поддерживает. Если бы был политический ход, можно было бы разобраться с ситуацией. Здесь мы просто измотаны. Сначала мы обвинили ХАМАС, затем "Исламский джихад", а теперь какого-то командира-одиночку. Нам нужно прекратить говорить с ХАМАСом и вернуться к разговору с Махмудом Аббасом", – добавил он.По словам Переца, израильтяне примирились с тем фактом, что решения не существует, а ответом является остановка военных действий. Роль правительства в данном ситуации состоит в том, чтобы изменить реальность, а не принять ее.