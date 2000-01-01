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Иран похвастался новым нарушением ядерной сделки | Фото:05.11 03:36   MIGnews.com

Иран похвастался новым нарушением ядерной сделки

Иран разрабатывает новый прототип центрифуги, которая будет в 50 раз быстрее разрешенных по условиям ядерной сделки 2015 года.

Такое заявление 4 ноября сделал руководитель ядерной программы Али Акбар Салехи, передает The Times Of Israel.

По его словам, прототип новой скоростной центрифуги называется IR-9. А в настоящее время Иран использует 60 усовершенствованных IR-6, что тоже нарушает условия ядерного соглашения.

При запуске новых центрифуг Иран еще больше сократит годичный лимит, необходимый, чтобы насобирать достаточное количество материалов для создания ядерного оружия.

Тегеран давно настаивал на том, что его программа предназначена исключительно для мирных целей, хотя опасения Запада относительно его работы привели к соглашению 2015 года, согласно которому страна ограничила обогащение урана до 2023 года в обмен на отмену экономических санкций.


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