Нетаниягу сделал предложение Беннету и получил отказ
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу предложил лидеру "Ха Ямин Ха Хадаш" Нафтали Беннету стать министром и членом кабинета по вопросам безопасности.
Об этом сообщает израильское издание на иврите "Маарив".
Уточняется, что Беннет премьер-министру ответил отказом. Соответствующее предложение прозвучало в ходе закрытой встречи политиков, состоявшейся после совещания Нетаниягу с представителями партий правого блока.
Лидер "Ха Ямин Ха Хадаш" подчеркнул, что будет готов помочь в создании правительства единства.