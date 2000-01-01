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Нетаниягу сделал предложение Беннету и получил отказ | Фото:04.11 21:55   MIGnews.com

Нетаниягу сделал предложение Беннету и получил отказ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу предложил лидеру "Ха Ямин Ха Хадаш" Нафтали Беннету стать министром и членом кабинета по вопросам безопасности.

Об этом сообщает израильское издание на иврите "Маарив".

Уточняется, что Беннет премьер-министру ответил отказом. Соответствующее предложение прозвучало в ходе закрытой встречи политиков, состоявшейся после совещания Нетаниягу с представителями партий правого блока.

Лидер "Ха Ямин Ха Хадаш" подчеркнул, что будет готов помочь в создании правительства единства.


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