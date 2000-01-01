04.11 18:15 MIGnews.com

В сети призвали убить Нетаниягу: реакция премьер-министра

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В понедельник, 4 ноября, премьер-министр Биньямин Нетаниягу обратился к исполняющему обязанности генерального инспектора полиции Моти Коэну.Об этом говорится в сообщении его канцелярии.Поводом для обращения стало сообщение пользователя социальной сети Facebook под ником Цвика Сегев, который призвал к убийству главы правительства и его семьи.Премьер-министр потребовал от Коэна немедленно начать расследование. Детали не уточняются.Пресс-служба полиции позже подтвердила информацию о том, что получила обращение Нетаниягу."В ответ на запросы журналистов мы подтверждаем, что ранее этим вечером премьер-министр связался с исполняющим обязанности генерального инспектора полиции и подал жалобу из-за размещения "поста" в социальных сетях, призывающего причинить вред премьер-министру и его семье. Расследование по этому делу было начато в отделении кибер-безопасности полицейского управления ЛАХАВ-433", — сказали в ведомстве.