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В сети призвали убить Нетаниягу: реакция премьер-министра | Фото:04.11 18:15   MIGnews.com

В сети призвали убить Нетаниягу: реакция премьер-министра

В понедельник, 4 ноября, премьер-министр Биньямин Нетаниягу обратился к исполняющему обязанности генерального инспектора полиции Моти Коэну.

Об этом говорится в сообщении его канцелярии.

Поводом для обращения стало сообщение пользователя социальной сети Facebook под ником Цвика Сегев, который призвал к убийству главы правительства и его семьи.

Премьер-министр потребовал от Коэна немедленно начать расследование. Детали не уточняются.

В сети призвали убить Нетаниягу: реакция премьер-министра | Фото:

В сети призвали убить Нетаниягу: реакция премьер-министра | Фото:


Пресс-служба полиции позже подтвердила информацию о том, что получила обращение Нетаниягу.

"В ответ на запросы журналистов мы подтверждаем, что ранее этим вечером премьер-министр связался с исполняющим обязанности генерального инспектора полиции и подал жалобу из-за размещения "поста" в социальных сетях, призывающего причинить вред премьер-министру и его семье. Расследование по этому делу было начато в отделении кибер-безопасности полицейского управления ЛАХАВ-433", — сказали в ведомстве.


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