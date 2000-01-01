04.11 18:36 MIGnews.com

Иордания возвращает посла в Израиль

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В ближайшие дни Иордания вернет своего посла в Израиль в свете достижения договоренности между государствами о передаче иорданским органам безопасности двух граждан, задержанных в Израиле.Об этом говорится в сообщении канцелярии премьер-министра.Глава ШАБАКа утвердил совместно со своим иорданским коллегой процедуру передачи. Израиль считает отношения с Иорданией краеугольным камнем стабильности на Ближнем Востоке и продолжит работу по сохранению безопасности в регионе.Двое граждан Иордании Хеба аль-Лабади и Абдула Рахман Мири были задержаны в долине реки Иордан 20 августа и 2 сентября. Они попали под административный арест. В "Шин бет" объявили, что Хеба "подозревается в причастности к серьезным нарушениям безопасности". В свою очередь, ее адвокат пояснял, что в Израиле девушку подозревают во встрече с лицами, связанными с "Хизбаллой". После задержания Лабади объявила голодовку, из-за которой состояние здоровья резко ухудшилось.29 октября в ЦАХАЛ подтвердили информацию об аресте израильтянина, который якобы незаконно пересек границу. Позже Иордания отозвала посла Гассана Маджали из Тель-Авива в знак протеста из-за задержания двух своих граждан.