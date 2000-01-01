Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Иордания возвращает посла в Израиль | Фото:04.11 18:36   MIGnews.com

Иордания возвращает посла в Израиль

В ближайшие дни Иордания вернет своего посла в Израиль в свете достижения договоренности между государствами о передаче иорданским органам безопасности двух граждан, задержанных в Израиле.

Об этом говорится в сообщении канцелярии премьер-министра.

Глава ШАБАКа утвердил совместно со своим иорданским коллегой процедуру передачи. Израиль считает отношения с Иорданией краеугольным камнем стабильности на Ближнем Востоке и продолжит работу по сохранению безопасности в регионе.

Двое граждан Иордании Хеба аль-Лабади и Абдула Рахман Мири были задержаны в долине реки Иордан 20 августа и 2 сентября. Они попали под административный арест. В "Шин бет" объявили, что Хеба "подозревается в причастности к серьезным нарушениям безопасности". В свою очередь, ее адвокат пояснял, что в Израиле девушку подозревают во встрече с лицами, связанными с "Хизбаллой". После задержания Лабади объявила голодовку, из-за которой состояние здоровья резко ухудшилось.

29 октября в ЦАХАЛ подтвердили информацию об аресте израильтянина, который якобы незаконно пересек границу. Позже Иордания отозвала посла Гассана Маджали из Тель-Авива в знак протеста из-за задержания двух своих граждан.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:18
Девочка умерла от героина, подозреваемый "был невменяем"
19:17
США ввели новые санкции против Ирана
18:15
В сети призвали убить Нетаниягу: реакция премьер-министра
17:54
Средняя зарплата в Израиле продолжает расти
17:10
Кац: Иран виновен в убийстве иракских демонстрантов
16:51
Зачем палестинские бизнесмены едут в Россию
16:15
Пираты похитили 9 моряков у берегов Бенина
15:47
Европа поддержала Израиль: обстрелы нужно прекратить
15:16
В ФРГ в этом году ожидают меньшее количество беженцев
14:54
Россиянин из ФРГ продавал реактивы для производства ракет
14:37
Прорыв в газовом контракте Египет-Израиль
14:06
Бывшая жена обвиняемого в убийстве в Эшколь: я не удивлена
13:55
Турция: боевиков отправят "по домам"
13:30
IAG потратит миллиард на покупку еще одной авиакомпании
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus