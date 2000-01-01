Кац: Иран виновен в убийстве иракских демонстрантов
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обвинил Иран в убийстве иракских демонстрантов.
Как сообщает The Jerusalem Post, глава израильского МИД написал об этом в Twitter через несколько часов после того, как командир иракской шиитского движения "Асаиб Ахли аль-Хак" Кайс аль-Хазали обвинил Израиль в обострении беспорядков в стране.
"Мы сочувствуем борьбе иракского народа за свободу и хорошую жизнь и решительно осуждаем репрессивные и убийственные действия против демонстрантов во главе с Касемом Сулеймани и иранской революционной гвардией", – заявил Кац.
Он добавил, что у иракского народа есть традиции и уникальная история, а иммигрировавшие в Израиль представители этого народа помнят долгие годы совместной жизни. Уточняется, что Ливан в своем сообщении министр не упомянул.
אנחנו מזדהים עם מאבקו של העם העירקי לחופש וחיים טובים ומגנים בתוקף את פעולות הדיכוי והרצח נגד המפגינים, שמובילים קאסם סולימני ומשמרות המהפכה האירניים. העם העירקי הוא בעל מסורת והסטוריה עתיקה ומפוארת, ויוצאי עירק רבים בישראל זוכרים לטובה שנים רבות של חיים משותפים.
В воскресенье вечером лидер группировки "Асаиб Ахли аль-Хак", которую поддерживает Иран, заявил, что именно Израиль и ОАЭ больше виновны в протестах, чем США и Саудовская Аравия.
"Израиль играет большую роль в беспорядках, чем США, и арабские прибрежные государства Персидского залива также являются частью этого заговора против Ирака. А ОАЭ играют большую роль, чем Саудовская Аравия, в заговоре против Ирака", – сказал Кайс аль-Хазали.
По его словам, израильский Моссад якобы действует в нескольких провинциях на севере Ирака и управляет "совместной базой" с ЦРУ в аэропорту Багдада.