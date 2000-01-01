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Кац: Иран виновен в убийстве иракских демонстрантов | Фото:04.11 17:10   MIGnews.com

Кац: Иран виновен в убийстве иракских демонстрантов

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обвинил Иран в убийстве иракских демонстрантов.

Как сообщает The Jerusalem Post, глава израильского МИД написал об этом в Twitter через несколько часов после того, как командир иракской шиитского движения "Асаиб Ахли аль-Хак" Кайс аль-Хазали обвинил Израиль в обострении беспорядков в стране.

"Мы сочувствуем борьбе иракского народа за свободу и хорошую жизнь и решительно осуждаем репрессивные и убийственные действия против демонстрантов во главе с Касемом Сулеймани и иранской революционной гвардией", – заявил Кац.

Он добавил, что у иракского народа есть традиции и уникальная история, а иммигрировавшие в Израиль представители этого народа помнят долгие годы совместной жизни. Уточняется, что Ливан в своем сообщении министр не упомянул.


В воскресенье вечером лидер группировки "Асаиб Ахли аль-Хак", которую поддерживает Иран, заявил, что именно Израиль и ОАЭ больше виновны в протестах, чем США и Саудовская Аравия.

"Израиль играет большую роль в беспорядках, чем США, и арабские прибрежные государства Персидского залива также являются частью этого заговора против Ирака. А ОАЭ играют большую роль, чем Саудовская Аравия, в заговоре против Ирака", – сказал Кайс аль-Хазали.

По его словам, израильский Моссад якобы действует в нескольких провинциях на севере Ирака и управляет "совместной базой" с ЦРУ в аэропорту Багдада.


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