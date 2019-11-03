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Джонсон: 2-го референдума о независимости Шотландии не будет 04.11 22:20   MIGnews.com

Джонсон: 2-го референдума о независимости Шотландии не будет

Премьер-министр Британии Борис Джонсон исключил предоставление разрешения на повторное голосование по независимости Шотландии, пока он находится на премьерском посту.

"Я не думаю, что люди в этой стране думают, что референдумы очень хороши для гармонии. У нас был один референдум в 2014 году, британскому народу, народу Шотландии, сказали тогда, что такие события происходят раз в поколение" – сказал он, пишет Telegraph.

Отвечая на вопрос, даст ли он разрешение на проведение референдума о независимости в качестве премьер-министра, Джонсон заявил: "Нет, я не хочу проведения референдума. Но я не вижу причин возвращаться к этому".


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