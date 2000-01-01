04.11 11:52 MIGnews.com

Суд Тель-Авива отменил депортацию филиппинских детей

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Апелляционный суд Тель-Авива отменил ордер о депортации 13-летней Гена Антиго и 10-летнего Ральфа Хареля, а также их матерей.Дети были освобождены под залог 30000 шекелей. Деньги собрали их одноклассники.Апелляционный суд постановил, что управление народонаселения и и иммиграции “не приняло во внимание интересов детей”.Матери детей прибыли в Израиль для работы в качестве сиделок. Их визы истекли десять лет назад.10 октября министерство юстиции издало новые инструкции, согласно которым управление иммиграции должно действовать при депортации детей незаконных мигрантов. Детям старше 12 лет должно быть предоставлено право слушаний перед пограничной администрацией. В ходе слушаний должны быть приняты во внимание пожелания ребенка и его наилучшие интересы. Согласно этим критериям офицер должен принимать решение о депортации или о том, что ребенка следует оставить в Израиле - в случае если высылка причинит им душевные страдания.На основании данных инструкция апелляционный суд распорядился, чтобы МВД в течение 30 дней изучило ситуацию с указанными двумя детьми и по окончании указанного срока приняло решение об их статусе.Управление иммиграции, со своей стороны, заявило: “Решение суда подчеркивает тот факт, что наложенные на задержанных ограничения сохраняются. Тем не менее, суд пояснил, что принятые решения должны быть изменены, и вернул дела в иммиграционное управление на пересмотр”.Ральф Харель, учащийся школы Рогозин в Тель-Авиве и его мать Маурин были арестованы в начале прошлой недели. Семиклассница гимназии Герцлия Гена Антиго была арестована по дороге в школу. Дети с матерями находились в центре временного содержания Гивон Рамла.В сборе суммы на залог помог директор гимназии Герцлия доктор Зеев Дегани. Он похвастался: "Мы собрали 50 тысяч шекелей за полчаса”. После ареста детей гимназия арендовала 10 автобусов, которые возили 430 детей на демонстрации под стенами тюрьмы Гивон.Доктор Дегани сообщил: “Пришли полицейские и сказали нам, что демонстрация - незаконна. Но я повернулся к ним задом и отказался их слушать. Пусть нам не тыкают незаконными законами. В тот момент, когда школьники вышли из автобусов их уже нельзя было остановить”.Дегани сообщил, что намерен подать петицию в БАГАЦ с тем. чтобы попытки депортировать детей мигрантов “прекратились раз и навсегда”. Он говорит, что речь идет о “непростом шаге” - в августе БАГАЦ отверг подобную петицию. Но директор сохраняет оптимизм: “Обстановка в стране тоже непростая, но мы продолжим бороться”.