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04.11 10:40   MIGnews.com

Рейд полиции в министерстве охраны окружающей среды

Израильские СМИ сообщают о том, что в рамках нового дело о коррупции в органах местной власти были проведены обыски в офисах министерства защиты окружающей среды в Иерусалиме.

Полиция конфисковала документы в министерстве.

Ранее 12-й канал израильского ТВ сообщил о том, что среди арестованных - бывший помощник министра в правительстве Израиля. Помощник прекратил работу в министерстве несколько месяцев назад, и министру не было известно о причастности этого человека к коррупционным схемам.


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