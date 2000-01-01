04.11 10:40 MIGnews.com

Рейд полиции в министерстве охраны окружающей среды

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Израильские СМИ сообщают о том, что в рамках нового дело о коррупции в органах местной власти были проведены обыски в офисах министерства защиты окружающей среды в Иерусалиме.Полиция конфисковала документы в министерстве.Ранее 12-й канал израильского ТВ сообщил о том, что среди арестованных - бывший помощник министра в правительстве Израиля. Помощник прекратил работу в министерстве несколько месяцев назад, и министру не было известно о причастности этого человека к коррупционным схемам.