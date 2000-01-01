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В Конгрессе США раскритиковали Трампа за призывы к Украине 04.10 07:55   MIGnews.com

В Конгрессе США раскритиковали Трампа за призывы к Украине

Американский конгрессмен Адам Шифф выступил с резкой критикой в адрес президента США Дональда Трампа. Причиной резкой критики стали призывы Трампа к Украине и Китаю расследовать коррупционные дела семьи одного из руководителей Демократической партии США Джозефа Байдена.

Шифф назвал действия Трампа прямым нарушением президентской присяги, а также заявил, что подобный шаг подрывает национальную безопасность страны. Кроме этого, конгрессмен обвинил Трампа в поощрении правительств других государств к вмешательству в американские выборы, направленном на содействие своей избирательной кампании. Об этом сообщает Лига.Новости.

В настоящее время Адам Шифф возглавляет разведывательный комитет Палаты представителей Конгресса США, ведущий расследование по импичменту Трампа.


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