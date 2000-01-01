В Конгрессе США раскритиковали Трампа за призывы к Украине
Американский конгрессмен Адам Шифф выступил с резкой критикой в адрес президента США Дональда Трампа. Причиной резкой критики стали призывы Трампа к Украине и Китаю расследовать коррупционные дела семьи одного из руководителей Демократической партии США Джозефа Байдена.
Шифф назвал действия Трампа прямым нарушением президентской присяги, а также заявил, что подобный шаг подрывает национальную безопасность страны. Кроме этого, конгрессмен обвинил Трампа в поощрении правительств других государств к вмешательству в американские выборы, направленном на содействие своей избирательной кампании. Об этом сообщает Лига.Новости.
В настоящее время Адам Шифф возглавляет разведывательный комитет Палаты представителей Конгресса США, ведущий расследование по импичменту Трампа.