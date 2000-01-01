04.10 21:01 MIGnews.com

Израиль не вошел в ТОП-10 стран с цензурой в интернет-СМИ

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Израиль занял одиннадцатое место в мировом рейтинге стран, правительства которых пытаются оказывать давление на интернет-СМИ и цензурирования данных в интернете.Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на данные отчета неправительственной организации Comparitech, опубликованного накануне.Согласно обнародованным данным, правительство страны подало мировым технологическим гигантам более 5,5 тысяч запросов на удаление контента за последнее десятилетие.Отметим, Comparitech – НПО, собирающее и сравнивающая информацию о рынках технических услуг для клиентов – в основном из США и Великобритании.В последнем исследовании Comparitech сравнила количество запросов на удаление контента, полученных Google, Twitter, Facebook, Microsoft и Wikimedia от судов по всему миру. Согласно этим данным, Израиль входит в первую десятку по таким запросам с июля 2013 года по декабрь 2018 года к Facebook, занимая восьмое место - между Германией (7) и Россией (9).