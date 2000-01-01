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Зеленский отреагировал на массовые протесты 04.10 18:46   MIGnews.com

Зеленский отреагировал на массовые протесты

Владимир Зеленский отреагировал на массовые протесты. Действующий президент призвал украинцев не поддаваться на провокации отдельных политиков. Кроме того, Зеленский заявил, что уважает право своих граждан на протест.

"Я уважаю конституционное право каждого гражданина на протест. Я слышу вас, и поверьте, я никогда не сдам Украину", – сказал он.



"Вместе с тем я очень прошу всех взвешенно и спокойно подойти к ситуации и не поддаваться на манипуляции и провокации некоторых лиц. Они очень хотят использовать вас, и вернуть себе возможность грабежа, избежать уголовной ответственности. Этого не будет. Все будет Украина!"– добавил Зеленский.

Как пояснил Зеленский, "формула Штайнмайера", которая и вызвала волну протестов, была условием для проведения встречи в "нормандском формате".


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