04.10 14:50 MIGnews.com

Франция: у Ирана и США есть всего один месяц

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У Ирана и Соединенных Штатов есть один месяц, чтобы добраться до стола переговоров.С таким предупреждением выступил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает "Исраэль Хайом".Он предположил, что план Тегерана по увеличению ядерной деятельности в ноябре вызовет возобновление напряженности в регионе,"Мы считаем, что инициативы, которые не увенчались успехом, все еще находятся на рассмотрении, и Иран и Соединенные Штаты должны осуществить их в относительно короткие сроки, поскольку Иран объявил о новых мерах по сокращению своих обязательств", – заявил Ле Дриан.По его словам, следующий откат состоится в начале ноября, и дипломаты опасаются, что это очередное нарушение может заставить европейские державы жестко отреагировать."Эти меры могут привести к новому периоду напряженности и новой эскалации, поэтому мы должны использовать политическое пространство, которое существует для продвижения вперед", – подчеркнул министр.Что примечательно, президент Франции Эммануэль Макрон в рамках Генассамблее ООН пытался организовать телефонные переговоры между президентами США и Ирана, но вторая сторона даже не явилась, оставив Дональда Трампа "висеть на трубке".