04.10 10:44 MIGnews.com

Плата за клевету: Став Шафир должна Бен Гвиру 200000 шекелей

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За считанные часы до начала торжественной церемонии инаугурации 22-го Кнессета окружной суд Иерусалима принял решение в пользу адвоката Итамара Бен Гвира, обвинившего одного из лидеров радикальной фракции Демократический Лагерь Став Шафир в клевете и распространении порочащей его репутацию информации.Бен Гвир, пугало израильского мейнстрима, которого некоторые именуют не иначе, как “еврейский фашист” и “праворадикальный экстремист” является лидером движения Оцма Йехудит.В марте этого года Шафир подала петицию в ЦИК с требованием отстранить от участия в выборах партии Оцма Йехудит. Причиной было то, что она якобы получила угрозы после столкновения с адвокатом Итамаром Бин-Гвиром. Угрозы гласили: “Электрошок по твоему левому полушарию - то что тебе поможет”, “Я тебя убью и сожгу, сука”. Став Шафир заявила: “Каханисткое насилие угрожает всему израильскому обществу, и это важный вопрос здесь, более важный, чем личные риски тех, кто осмелился встать у них на пути”.Эти же утверждения были повторены в телевизионном шоу 13-го канала за шесть дней до выборов. Бен Гвир заявил, что речь идет об откровенной лжи, наносящей прямой ущерб его репутации адвоката, и что единственной целью Шафир было унизить его и породить отвращение к нему, как к человеку.В интервью радио Галей ЦАХАЛ в августе этого года Шафир поведала, что Бен Гвир подослал” к ней “расистов, которые угрожают моей жизни”. Шафир сказала: “По моему кварталу шатаются типы, которые меня пугают”. Шафир продолжила: “Меня реально пугает, что такие люди, как Итамар Бен Гвир будет министром образования наших детей. Меня пугает, что Итамар Бен Гвир будет назначать здесь судей, вводить законы и может стать министром образования. Меня пугает то, что Смотрич мало от него отличается, также как и Шакед”.После этого Шафир обвинила бравшего у нее интервью Рино Црура в том, что тот также говорит и с Бен Гвиром. Когда другой журналист, Ран Бокер, указал ей на то, что пресса должна публиковать различные, пусть и противоположные точки зрения, Шафир провозгласила: “Не то чтобы я сравниваю, но вы ведь не стали бы брать интервью у Адольфа Гитлера?”Бен Гвир в своем иске утверждает, что этой фразой Шафир оскорбила не только его, но “память шести миллионов евреев, погибших во время Холокоста”.Бен Гвир также указал на то. что несмотря на то, что Шафир является депутатом Кнессета, она не может воспользоваться депутатской неприкосновенностью - поскольку в период распространения клеветнических заявлений она депутатом Аводы уже не была, а депутатом Демократического Лагеря еще не стала.У Шафир есть тридцать дней на то, чтобы подать апелляцию. Между тем, иерусалимский окружной суд рассматривает еще один иск Бен Гвира к Шафир. Он обвиняет ее в том, что она назвала его и его товарища по партии Михаэля Бен Ари “нацистами”. По этому иску Бен Гвир требует с Шафир полмиллиона шекелей.