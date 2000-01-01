04.10 10:34 MIGnews.com

Глава РФ перезагрузил силовые ведомства

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Президент России подписал указ, который освобождает от должностей ряд высокопоставленных руководителей различных ведомств: МЧС, ФСИН, СК и МВД. Указом были произведены назначения.От своих должностей были освобождены начальник управления ФСИН по Владимирской обл. Андрей Виноградов, руководитель ГУ МЧС по Республике Коми Александр Князев, глава СУ СК РФ по Калининградской области Виктор Леденев.Николай Басов назначен на должность начальника ГУ МЧС по Забайкальскому краю, Юрий Бобкин - главой управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН, Олег Кадочников - замначальник управления по вопросам миграции МВД.Начальником ГУ МЧС по Севастополю стал Дмитрий Козлов, главой ФСИН по Пермскому краю - Юрий Лымарь, управление МВД по Астраханской области возглавил Игорь Ромашкин.Руководителем СУ СК по ХМАО-Югре назначен Михаил Мошкин, начальниками управлений по Тверской, Смоленской и Курганской областям - Альберт Кизимов, Анатолий Уханов и Богдан Францишко соответственно.