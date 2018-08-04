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Кремль назначил Стивена Сигала спецпредставителем МИД РФ | Фото:04.08 21:41   MIGnews.com

Кремль назначил Стивена Сигала спецпредставителем МИД РФ

Актер Стивен Сигал, имеющий гражданство России, назначен специальным представителем МИД РФ по вопросам гуманитарных связей между Россией и США.

Об этом в субботу, 4 августа сообщает Газета.ру со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.

На новом посту Сигал займется содействием развитию отношений между двумя государствами в гуманитарной сфере, включая сферы культуры и искусства.

Уточняется, что глава ведомства Сергей Лавров подписал приказ о назначении Сигала на соответствующую должность 31 июля.

Сигал приступит к своим новым обязанностям 6 августа. Срок его полномочий завершится 5 августа 2020 года.

Напомним, российское гражданство звезда боевиков получил осенью 2016 года.

Актеру сейчас 66 лет. Он стал популярен в конце 80-х. В его биографии немало нестыковок и белых пятен. Сигал ранее утверждал, что какое-то время работал на американские спецслужбы. Он был четыре раза женат. У него семеро детей.


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