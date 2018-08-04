Кремль назначил Стивена Сигала спецпредставителем МИД РФ

На новом посту Сигал займется содействием развитию отношений между двумя государствами в гуманитарной сфере, включая сферы культуры и искусства.
Уточняется, что глава ведомства Сергей Лавров подписал приказ о назначении Сигала на соответствующую должность 31 июля.
Сигал приступит к своим новым обязанностям 6 августа. Срок его полномочий завершится 5 августа 2020 года.
Напомним, российское гражданство звезда боевиков получил осенью 2016 года.
Актеру сейчас 66 лет. Он стал популярен в конце 80-х. В его биографии немало нестыковок и белых пятен. Сигал ранее утверждал, что какое-то время работал на американские спецслужбы. Он был четыре раза женат. У него семеро детей.