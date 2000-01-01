"Ликуд" обвинили в распространении ложной информации
За несколько часов до начала сегодняшнего массового митинга в Тель-Авиве против Закона о национальном характере Израиля, в интернете начали распространяться ложные слухи о том, что главная оппозиционная партия, Аводы непосредственно задействована в организации данных протестов.
Скриншоты бесед WhatsApp, размещенных на страницах социальных сетей известных правозащитников и членов партии "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаниягу свидетельствуют о том, что члены Аводы якобы сговорились с друзскими активистами, возглавляющими кампанию против спорного закона.
Отметим, что гнев в друзской общине растет по поводу отказа Кнессета включить какое-либо упоминание о равенстве для меньшинств в закон.
В беседе активист Ави Ярон написал кому-то по имени Крамер о своей встречи с друзским активистом Амалом Асадом и предложил ему поддержки партии и место в список Аводы на следующих выборах.
Ярон также добавил, что Асад заверил его, что друзовское сообщество отвергнет любой компромисс, предложенный Нетаниягу, и подчеркнул, что глава "Сионистского союза" Ави Габай согласился присоединиться к партии.
Издание "Гаарец" сообщает, что собственное расследование сообщений показывает, что не существует чиновника Аводы по имени Ави Ярон.