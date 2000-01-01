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Эрдоган призвал заморозить счета министров США | Фото:04.08 18:42   MIGnews.com

Эрдоган призвал заморозить счета министров США

Президент Турции Реджеп Эрдоган приказал заморозить активы двух должностных лиц Соединенных Штатов в ответ на санкции против министра юстиции Турции и министров внутренних дел в ответ на санкции, которые Вашингтон наложил на двух турецких чиновников из-за дела священника Эндрю Брансона.

Об этом в субботу, 4 августа сообщает The Times of Israel.

"Те, кто считает, что Турция отступит перед угрозами и абсурдными решениями о санкциях, не знают эту страну и народ", — заявил турецкий лидер, выступая в Анкаре перед однопартийцами.

"Сегодня я распорядился, чтобы были заморожены все имеющиеся в Турции счета американских министерств юстиции и внутренних дел. Турция не будет терпеть подобные попытки оказать на нее влияние", - отметил турецкий президент.

Напомним, американский пастор Эндрю Брансон находится под арестом в Турции с осени 2016 года. Его обвиняют в шпионаже и в содействии терроризму: по версии следствия, священник сотрудничал с организацией проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого турецкие власти обвиняют в попытке госпереворота.


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