Габай намерен сделать Декларацию независимости конституцией

"Декларация независимости станет основным законом, согласно которому, Израиль станет демократическим национальным государством еврейского народа с равными правами для всех своих граждан и сохранит свой характер. Это основа, на которой были построены государство и общество", - говорится в заявлении политиков, опубликованном сегодня.
"Лидеры еврейской общественности в Израиле со всех партий и лагерей придерживались этих принципов в момент единства, откладывая свои разногласия и политические расчеты, чтобы справится с задачей создания целостного государства, и это наш главный компас, который укажет нам верный путь сегодня", - подчеркивается в заявлении.
По их словам, призыв премьер-министра Биньямина Нетаниягу не включать слово "равенство" в Закон о еврейском государстве "подтверждает его решение расколоть общество".
"Мы объединимся вокруг Декларации независимости", - добавляется в заявлении.
Несмотря на годы парламентских дискуссий, у Израиля нет письменной конституции. Кнессет прошел ряд Основных законов, последним из которых является спорный закон государства-нации, принятый в июле,