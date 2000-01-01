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Габай намерен сделать Декларацию независимости конституцией | Фото:04.08 16:44   MIGnews.com

Габай намерен сделать Декларацию независимости конституцией

Глава партии "Сионистский лагерь" Ави Габай и лидер оппозиции Ципи Ливни заявили о своем намерении преобразовать Декларацию независимости Израиля, подписанную 14 мая 1948 года в конституцию Израиля.

Об этом в субботу, 4 августа сообщает The Jerusalem Post.

"Декларация независимости станет основным законом, согласно которому, Израиль станет демократическим национальным государством еврейского народа с равными правами для всех своих граждан и сохранит свой характер. Это основа, на которой были построены государство и общество", - говорится в заявлении политиков, опубликованном сегодня.

"Лидеры еврейской общественности в Израиле со всех партий и лагерей придерживались этих принципов в момент единства, откладывая свои разногласия и политические расчеты, чтобы справится с задачей создания целостного государства, и это наш главный компас, который укажет нам верный путь сегодня", - подчеркивается в заявлении.

По их словам, призыв премьер-министра Биньямина Нетаниягу не включать слово "равенство" в Закон о еврейском государстве "подтверждает его решение расколоть общество".

"Мы объединимся вокруг Декларации независимости", - добавляется в заявлении.

Несмотря на годы парламентских дискуссий, у Израиля нет письменной конституции. Кнессет прошел ряд Основных законов, последним из которых является спорный закон государства-нации, принятый в июле,


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