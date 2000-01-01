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Тель-Авив готовится к протестам против спорного закона | Фото:04.08 15:47   MIGnews.com

Тель-Авив готовится к протестам против спорного закона

Ожидается, что десятки тысяч людей соберутся сегодня вечером в Тель-Авиве на площаде Рабина для массовой демонстрации против спорного закона еврейского народа.

Об этом в субботу, 4 августа сообщает The Times of Israel.

Согласно закону, который впервые закрепляет Израиль как "национальный дом еврейского народа", право на самоопределение на национальном уровне в государстве Израиль уникально для еврейского народа.

Отметим, что данный закон вызвал широкую критику со стороны израильских меньшинств, международного сообщества и еврейских общин за рубежом.

По данным издания, в протестах примут участие духовный лидер друзов шейх Муафак Тариф, бригадный генерал ЦАХАЛа Амал Асад, бывший глава ШАБАК Юваль Дискин, израильский военачальник Ами Аялон, мэр Тель-Авива Рон Хулдай, экс-глава глава Моссада Тамир Пардо и известная израильская телеведущая Люси Ахариш.

Полиция сообщила, что с 18:30 будут заблокированы для движения следующие улицы: Ибн Гвироль между Арлозоровым и Шаулом Хамелехом, Давидом ХаМелехом из Вейцмана в Ибн Гвироль, площадь Масарика.

Спорный закон национального государства подвергся критике как дискриминационный по отношению к еврейским меньшинствам Израиля, а также понизил статус арабского языка, с тем чтобы он больше не являлся официальным языком в Израиле.

Законодательство вызвало особое возмущение со стороны друзовской общины, которая гордится своим служением в израильских силах обороны.


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