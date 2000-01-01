04.08 13:03 MIGnews.com

Рейтинг путинской Единой России упал до 10-летнего минимума

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Если бы парламентские выборы в России прошли сегодня, за правящую "Единую Россию" проголосовали бы не больше трети россиян (33%), что является самым худшим показателем для партии Владимира Путина за последние 10 лет.Как сообщает "Би-би-си" со ссылкой на результаты опроса фонда "Общественное мнение", еще в июне уровень народной поддержки партии составлял 45%, однако на фоне пенсионной реформы (а именно – повышения пенсионного возраста) и увеличения ставки НДС резко упал.Отрицательную оценку деятельности партии дали 43% респондентов (на 15% больше, чем месяц назад), а 36% стали меньше доверять партии власти.Стоит отметить, что это может сыграть не на руку "Единой России", поскольку 9 сентября в стране назначены выборы 26 глав регионов, 17 законодательных собраний и довыборы 7 депутатов Госдумы.Задело это и самого президента. Если еще в начале июня за Путина были готовы голосовать готовы 60% россиян, то к концу июля их осталось 47%. В последний раз такой относительно низкий рейтинг был у него еще в 2013 году. Не помогло ему и осуждение реформы – с 20 июля, когда он признался, что ему не нравится повышение пенсионного возраста, до 27 июля президент потерял еще 2% электората.Не избежал народного гнева и премьер-министр Дмитрий Медведев: с середины июня до конца июля его рейтинг спустился с 34% до 26%. А вот число недовольных его работой, соответственно, увеличилось с 44% до 53%.