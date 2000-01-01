Семья мертвого солдата: Биби заклеймил позором нашу страну
Семья старшего сержанта ЦАХАЛа Орона Шауля, чье тело удерживаются ХАМАСом, призывает включить возвращение его и Адара Голдина, а также освобождение военнопленных израильтян в предварительные условия любой сделки с палестинскими боевиками.
"Любая сделка, которая не включает возвращение Орона, Адара, Менгисту и остальных наших граждан, не будет стоить бумаги, на которой ее подпишут, или каких бы то ни было словесных обещаний. Учтите, что все это вернется к нам бумерангом", - гласит адресованное главе правительства письмо.
"Чтобы сделка имела практическую и моральную силу, ее первым условием должно быть освобождение наших сыновей. Только тогда соглашение будет сильным и достойным. Наши сыновья – это сердце и основа соглашения. Сделка без возвращения наших сыновей – это капитуляция, которая служит лишь доказательством слабости нашей страны", - добавила семья Шауль обращения.
"И вам, и нам известна правда: если бы вы действовали с чистой совестью, чистым сердцем и без оглядки на такие внешние факторы, как электорат и политическая повестка дня, наши сыновья вернулись бы на родину уже давным-давно. В заключение мы скажем одно: если бы это зависело от оборонного ведомства, наши сыновья давно бы уже были дома. Отказ от наших солдат и граждан ставит клеймо позора на Государство Израиль", - резюмировала семья Шауль.