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Семья мертвого солдата: Биби заклеймил позором нашу страну 04.08 12:38   MIGnews.com

Семья мертвого солдата: Биби заклеймил позором нашу страну

Семья старшего сержанта ЦАХАЛа Орона Шауля, чье тело удерживаются ХАМАСом, призывает включить возвращение его и Адара Голдина, а также освобождение военнопленных израильтян в предварительные условия любой сделки с палестинскими боевиками.

С такой просьбой родственники Шауля обратились к премьер-министру Биньямину Нетаниягу и другим израильским политическим лидерам сразу же после появления слухов о приближающемся перемирии между Израилем и ХАМАСом.

"Любая сделка, которая не включает возвращение Орона, Адара, Менгисту и остальных наших граждан, не будет стоить бумаги, на которой ее подпишут, или каких бы то ни было словесных обещаний. Учтите, что все это вернется к нам бумерангом", - гласит адресованное главе правительства письмо.

"Чтобы сделка имела практическую и моральную силу, ее первым условием должно быть освобождение наших сыновей. Только тогда соглашение будет сильным и достойным. Наши сыновья – это сердце и основа соглашения. Сделка без возвращения наших сыновей – это капитуляция, которая служит лишь доказательством слабости нашей страны", - добавила семья Шауль обращения.

Утром в воскресенье, когда состоится заседание военно-политического кабинета Израиля, на котором будут обсуждать вопрос заключения перемирия с сектором Газа, семья Шауля намерена организовать демонстрацию напротив канцелярии премьер-министра.

"И вам, и нам известна правда: если бы вы действовали с чистой совестью, чистым сердцем и без оглядки на такие внешние факторы, как электорат и политическая повестка дня, наши сыновья вернулись бы на родину уже давным-давно. В заключение мы скажем одно: если бы это зависело от оборонного ведомства, наши сыновья давно бы уже были дома. Отказ от наших солдат и граждан ставит клеймо позора на Государство Израиль", - резюмировала семья Шауль.


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