Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Корбин признал антисемитизм реальной проблемой лейбористов 04.08 10:58   MIGnews.com

Корбин признал антисемитизм реальной проблемой лейбористов

Лидер британской оппозиции Джереми Корбин признает, что его Лейбористская партия столкнулась с "реальной проблемой" в виде поголовного антисемитизма, но отрицает звучащие в еврейской прессе заявления, что лейбористы угрожают существованию местной общины.

В пятницу сайт одной из самых читаемых британцами газет, The Guardian, опубликовал написанную им заметку, в которой Корбин обещал искоренить юдофобию в британской "партии труда".

"Люди, изрыгающие антисемитский яд, должны понимать: вы делаете этого не от моего имени. Вы – не мои сторонники и вам нет места в нашем движении", - пишет он.

Лидер главной левой силы Соединенного Королевства признал, что его партия должна проявлять больше сопереживания иудеям, быстрее пресекать антисемитские проростки чаще консультироваться с еврейской общиной.

Обвинения в представлении "экзистенциальной угрозы" британской еврейской общине он считает сделанными сгоряча.

"Но я признаю, что существует реальная проблема, которую лейбористы пытаются преодолеть", - добавил он.

Джереми Корбин обещал обеспечить безопасность еврейских общин, если он станет премьер-министром, и побороть антисемитизм в своей партии.

Впрочем, что можно говорить, если ему не верят даже в собственной партии?

"Сегодня, кроме очередной статьи с нытьем из-за созданной руководством ситуации, ничего не изменилось. Надежды нет. Мы снова просим действий, а не слов", - заявили в Движении евреев-лейбористов.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:31
В Дании начали штрафовать за никаб
10:32
Standard & Poors повысило рейтинг Израиля
09:50
ЦАХАЛ перехватил шведскую яхту из "Флотилии Свободы"
09:11
Крушение вертолета в Красноярском крае: выживших нет
08:57
ХАМАС готов к миру с Израилем
07:59
Прогулочная тропа через лес Туран
07:12
Депутат НДИ советует Беннету заниматься своим министерством
06:34
Расширяется география полетов из Израиля в Китай
05:05
Жена Петросяна подала на развод и забирает у него почти все
04:22
Атаку носорога на туристов в сафари-парке сняли на видео  
03:46
Джонни Депп подал на бывшую жену в суд за побои
02:11
K-Supermarket разрешил людям переночевать в прохладе
01:43
Умер рекордсмен по татуировкам Zombie Boy
00:13
Разработан мобильный сервис только для мусульман
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus