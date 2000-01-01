04.08 10:58 MIGnews.com

Корбин признал антисемитизм реальной проблемой лейбористов

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Лидер британской оппозиции Джереми Корбин признает, что его Лейбористская партия столкнулась с "реальной проблемой" в виде поголовного антисемитизма, но отрицает звучащие в еврейской прессе заявления, что лейбористы угрожают существованию местной общины.В пятницу сайт одной из самых читаемых британцами газет, The Guardian, опубликовал написанную им заметку, в которой Корбин обещал искоренить юдофобию в британской "партии труда"."Люди, изрыгающие антисемитский яд, должны понимать: вы делаете этого не от моего имени. Вы – не мои сторонники и вам нет места в нашем движении", - пишет он.Лидер главной левой силы Соединенного Королевства признал, что его партия должна проявлять больше сопереживания иудеям, быстрее пресекать антисемитские проростки чаще консультироваться с еврейской общиной.Обвинения в представлении "экзистенциальной угрозы" британской еврейской общине он считает сделанными сгоряча."Но я признаю, что существует реальная проблема, которую лейбористы пытаются преодолеть", - добавил он.Джереми Корбин обещал обеспечить безопасность еврейских общин, если он станет премьер-министром, и побороть антисемитизм в своей партии.Впрочем, что можно говорить, если ему не верят даже в собственной партии?"Сегодня, кроме очередной статьи с нытьем из-за созданной руководством ситуации, ничего не изменилось. Надежды нет. Мы снова просим действий, а не слов", - заявили в Движении евреев-лейбористов.