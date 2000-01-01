Будущий глава дипломатии ЕС – заядлый критик Израиля
Израиль разочарован предстоящим назначением 72-летнего министра иностранных дел Испании, социалиста Жозепа Борреля на должность главы дипломатии Евросоюза.
Об этом в четверг, 4 июля, пишет газета Israel Hayom, передает Arutz Sheva.
Боррель сменил на посту Федерику Могерини, которая была непопулярной фигурой в Израиле из-за ее поддержки Ирана и ядерной сделки, подписанной между Тегераном и мировыми державами, а также из-за пропалестинской политики, которую она вела.
После выборов в Европарламент , на которых правый блок укрепил свои позиции, Израиль надеялся, что внешняя политика ЕС изменится.
Однако выдвижение Борреля на пост высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности указывает на то, что он и дальше будет поддерживать Исламскую Республику и палестинцев.
Боррель является известным сторонником Ирана и ранее он сделал несколько комментариев во время своего пребывания на посту главы внешнеполитического ведомства Испании, которые были расценены как поддержка режиму.
Кроме того, он хорошо известен своей критикой Еврейского Государства.
В прошлом году Боррель заявил, что его страна готова признать "палестинское государство", и добавил, что Испания готова пойти на все и сделать это самостоятельно, даже если Европейский Союз не сможет принять единогласное решение по данному вопросу.
Ранее в серии твитов, посвященных 40-летию Исламской революции, Боррель написал: "Уровень грамотности вырос с 35% до 84%. Участие женщин в производственных процессах возросло с 5% до 47%. Иран является ключевой страной на Ближнем Востоке. Он участвует в войнах в Сирии и Йемене и конкурирует с Саудовской Аравией. Спустя 40 лет после Вьетнама Иран по-прежнему одержим США. Иран может пережить санкции, если Трамп не будет переизбран, в противном случае режим возобновит свою ядерную программу и удвоит свою агрессию в регионе".
Также ранее в интервью одной из местных газет Борреля спросили о призывах Ирана к уничтожению Израиля. Он ответил: "Иран хочет уничтожить Израиль, здесь нет ничего нового, мы должны с этим жить".