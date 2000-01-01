04.07 18:27 MIGnews.com

Против Соломона Теко были возбуждены 14 уголовных дел

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В эфире 13-го канала израильского ТВ прозвучали ранее не публиковавшиеся подробности о жизни убитого 1 июля в Кирьят-Хаим полицейским Соломоне Теко.13-й канал подтвердил информацию о том, что все произошло из-за того, что трое подростков, среди них - Теко, атаковали 13-летнего мальчика и попытались отобрать у него деньги и телефон - после чего в драку вмешался офицер полиции.Против Теко были возбуждены дела по 14 уголовным преступлениям. Часть из них была совершена уже после того, как Теко достиг совершеннолетия. Часть совершенных им правонарушений связана с тяжелым насилием - в том числе, атака против медсестры в больничной кассе и атака против пожилой женщины на улице.Последний раз Теко задерживался по подозрению в участии в наркоторговле, а именно, по подозрению в том, что он организовал торговлю по производству наркотиков. Тогда его посадили под домашний арест, под которым он предположительно и находился на момент столкновения с полицейским.