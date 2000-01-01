Российские эксперты: Система С-300 неэффективна в Сирии
Серия последних израильских атак против иранских целей в Сирии доказала неэффективность системы ПРО С-300 в сирийских условиях, пишут российские военные эксперты на сайте Avia.pro.
Российские комплексы С-300 оказались совершенно неэффективными в Сирии.
Несмотря на тот факт, что зенитно-ракетных комплексы С-300, переданные Россией сирийским военным, являются самыми дальнобойными системами ПВО на вооружении Сирии, оказалось, что в действительности «Фавориты» бесполезны против израильских истребителей.
Свои выводы аналитики сделали на основании сегодняшнего удара израильских ВВС по пригороду Дамаска, который не был отражен сирийскими военными. Специалисты обращают внимание на тот факт, что Израиль использует дальнобойные ракеты, фактически нанося удары за пределами эффективной дальности поражения воздушных целей комплексов С-300, и, более того, израильские истребители находились в международном воздушном пространстве.
Как отмечают специалисты, ситуацию можно было бы изменить, если бы комплексы располагались ближе к Средиземному морю, однако в этом случае Израиль практически наверняка выбрал в качестве своих целей сами комплексы.
Ситуацию кардинальным образом можно было бы изменить, если бы на вооружении Сирии появились зенитно-ракетных системы С-400, способные поражать цели на удалении до 400 километров.