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Инициативы по борьбе с расизмом не реализованы полностью | Фото: AFP04.07 12:38   MIGnews.com

Инициативы по борьбе с расизмом не реализованы полностью

По данным антирасистского подразделения Министерства юстиции, 9 из 52 решений, которые были включены в правительственный доклад 2016 года о борьбе с расизмом, направленным против эфиопских израильтян, еще не выполнены, а восемь еще не полностью завершены.

Об этом в четверг, 4 июля, пишет газета "Гаарец".

Доклад подразделения был подготовлен межведомственной комиссией во главе с генеральным директором министерства юстиции Эми Пальмор. Программа последовала за протестами эфиопской израильской общины против жестокости полиции четыре года назад.

Издание отмечает, что Министерство образования не организовало подготовку учителей по борьбе с расизмом, Министерство культуры не создало фонд для эфиопских израильских художников, а полиция Израиля не публикует ежегодный доклад о дисциплинарных взысканиях для сотрудников полиции, проявивших расистское поведение.


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