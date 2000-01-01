Инициативы по борьбе с расизмом не реализованы полностью
По данным антирасистского подразделения Министерства юстиции, 9 из 52 решений, которые были включены в правительственный доклад 2016 года о борьбе с расизмом, направленным против эфиопских израильтян, еще не выполнены, а восемь еще не полностью завершены.
Доклад подразделения был подготовлен межведомственной комиссией во главе с генеральным директором министерства юстиции Эми Пальмор. Программа последовала за протестами эфиопской израильской общины против жестокости полиции четыре года назад.
Издание отмечает, что Министерство образования не организовало подготовку учителей по борьбе с расизмом, Министерство культуры не создало фонд для эфиопских израильских художников, а полиция Израиля не публикует ежегодный доклад о дисциплинарных взысканиях для сотрудников полиции, проявивших расистское поведение.