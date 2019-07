04.07 11:20 MIGnews.com

Израильские левые и "эфиопские протесты"

צעדת השיבה | ד"ר יעלה רענן, תושבת כיסופים, בהפגנה בסכנין: "למחוק את השלטון הפשיסטי בישראל. ביחד נשחרר את פלסטין" @samiaah10 pic.twitter.com/yvoPRUPEKk — חדשות 13 (@newsisrael13) April 7, 2018

שתיקה של לבנים הורגת שחורים.

צאו להצטרף להפגנות. אנחנו בצומת עזריאלי. pic.twitter.com/zuL1dzusw0 — Reut Mor (@ReutMor) July 2, 2019

רוב המפגינים בת"א אינם יוצאי אתיופיה, המשטרה פועלת באופן הפוך מאתמול ואינה מאפשרת כלל לחסום את הכבישים.@hadasgrinberg מדווחת ב-#קלמן_וסגל pic.twitter.com/dQpCFcZmwI — כאן חדשות (@kann_news) July 3, 2019

מחאת יוצאי אתיופיה | מעצר של מפגינה סמוך למרכז עזריאלי@hadasgrinberg pic.twitter.com/RY9c7Hzvyb — כאן חדשות (@kann_news) July 3, 2019

Израильские блоггеры публикуют многочисленные сообщения о причастности левых организаций и групп, финансируемых New Israel Fund, к так называемым “протестам эфиопской общины”, вылившимся в серию погромов 3 июля.Наиболее заметным было присутствие на “эфиопских демонстрациях” членов еврейско-арабской организации крайне левой ориентации Омдим Бэ Яхад. Во ее главе стоит Яэла Раанан, активистка арабской партии Хадаш.Региональным директором Омдим Бэ Яхад является Алон Ли-Грин, бывший парламентский помощник депутата Дова Хенина (Хадаш).Омдим Бэ Яхад финансируется, среди прочих, Фондом Розы Люксембург.Также на протестах "отметилось" печально известное “движение израильских резервистов” Шоврим Штика и его лидер Дин Иссахаров https://www.facebook.com/deanissacharoff/posts/10218112931627629?sfnsw=cl.В протестах участвовала еще одна деятельница Шоврим Штика – Реут Мор, в прошлом советник по связям с прессой Аймана Уда. Мор допрашивалась ШАБАКом по подозрению в связях с BDS.Шоврим Штика только в 2017 году получили от New Israel Fund 44 тысячи долларов.В протестах также участвовала адвокат Ноа Леви – директор Общественного Комитета против Пыток в Израиле. Организация Леви получила от New Israel Fund в 2017 году 30 тысяч долларов.На протесты пришла Альма Балабиш, директор организации Фонд Защитников Прав Человека, которая в 2017 году получила от New Israel Fund 104 тысячи долларов.Корреспондент корпорации КАН Хада Гринберг , находящаяся у торгового центра Азриэли сообщает подробности происходящего.Сегодня не демонстранты, но полиция регулирует происходящее на дорогах. Гринберг отмечает “решительное изменение в поведении полиции”.Задержаны пять человек, из них двое - женщины.Гринберг сообщила, что “большинство демонстрантов у Азриэли - не члены эфиопской общины”.Это подтверждает утверждения представителей правых партий о том, что весь “взрыв возмущения эфиопской общины” - сконструированная левыми конспирация с целью нанести удар по имиджу правительства Нетаниягу.Ранее несколько влиятельных политиков, среди них - бывший мэр Иерусалима Нир Баркат заявили, что за организацией протестов стоит New Israel Fund. На протестах были замечены разнообразные деятели левого движения, среди них - бывший лидер Мерец Тамар Зандберг, “лицо” Шоврим Штика дин Иссахаров и лидер Хадаш Айман Уда.