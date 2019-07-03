Израильские блоггеры публикуют многочисленные сообщения о причастности левых организаций и групп, финансируемых New Israel Fund, к так называемым “протестам эфиопской общины”, вылившимся в серию погромов 3 июля.
Наиболее заметным было присутствие на “эфиопских демонстрациях” членов еврейско-арабской организации крайне левой ориентации Омдим Бэ Яхад. Во ее главе стоит Яэла Раанан, активистка арабской партии Хадаш.
Это подтверждает утверждения представителей правых партий о том, что весь “взрыв возмущения эфиопской общины” - сконструированная левыми конспирация с целью нанести удар по имиджу правительства Нетаниягу.
Ранее несколько влиятельных политиков, среди них - бывший мэр Иерусалима Нир Баркат заявили, что за организацией протестов стоит New Israel Fund. На протестах были замечены разнообразные деятели левого движения, среди них - бывший лидер Мерец Тамар Зандберг, “лицо” Шоврим Штика дин Иссахаров и лидер Хадаш Айман Уда.