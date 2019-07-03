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Израильские левые и “эфиопские протесты” 04.07 11:20   MIGnews.com

Израильские левые и "эфиопские протесты"

Израильские блоггеры публикуют многочисленные сообщения о причастности левых организаций и групп, финансируемых New Israel Fund, к так называемым “протестам эфиопской общины”, вылившимся в серию погромов 3 июля.





Наиболее заметным было присутствие на “эфиопских демонстрациях” членов еврейско-арабской организации крайне левой ориентации Омдим Бэ Яхад. Во ее главе стоит Яэла Раанан, активистка арабской партии Хадаш.




Региональным директором Омдим Бэ Яхад является Алон Ли-Грин, бывший парламентский помощник депутата Дова Хенина (Хадаш).

Омдим Бэ Яхад финансируется, среди прочих, Фондом Розы Люксембург.

Также на протестах "отметилось" печально известное “движение израильских резервистов” Шоврим Штика и его лидер Дин Иссахаров https://www.facebook.com/deanissacharoff/posts/10218112931627629?sfnsw=cl.

В протестах участвовала еще одна деятельница Шоврим Штика – Реут Мор, в прошлом советник по связям с прессой Аймана Уда. Мор допрашивалась ШАБАКом по подозрению в связях с BDS.




Шоврим Штика только в 2017 году получили от New Israel Fund 44 тысячи долларов.

В протестах также участвовала адвокат Ноа Леви – директор Общественного Комитета против Пыток в Израиле. Организация Леви получила от New Israel Fund в 2017 году 30 тысяч долларов.

На протесты пришла Альма Балабиш, директор организации Фонд Защитников Прав Человека, которая в 2017 году получила от New Israel Fund 104 тысячи долларов.

Корреспондент корпорации КАН Хада Гринберг , находящаяся у торгового центра Азриэли сообщает подробности происходящего.

Сегодня не демонстранты, но полиция регулирует происходящее на дорогах. Гринберг отмечает “решительное изменение в поведении полиции”.

Задержаны пять человек, из них двое - женщины.

Гринберг сообщила, что “большинство демонстрантов у Азриэли - не члены эфиопской общины”.






Это подтверждает утверждения представителей правых партий о том, что весь “взрыв возмущения эфиопской общины” - сконструированная левыми конспирация с целью нанести удар по имиджу правительства Нетаниягу.

Ранее несколько влиятельных политиков, среди них - бывший мэр Иерусалима Нир Баркат заявили, что за организацией протестов стоит New Israel Fund. На протестах были замечены разнообразные деятели левого движения, среди них - бывший лидер Мерец Тамар Зандберг, “лицо” Шоврим Штика дин Иссахаров и лидер Хадаш Айман Уда.


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