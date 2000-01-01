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Новоизбранный лидер Аводы нацелился на 15 мест в Кнессете | Фото: AFP04.07 10:30   MIGnews.com

Новоизбранный лидер Аводы нацелился на 15 мест в Кнессете

Вновь избранный лидер партии лейбористов заявил в среду, что за счет привлечения голосов избирателей из правого центра он надеется утроить число мест в Кнессете, которыми будет располагать его партия.

Об этом информирует The Times of Israel.

На следующий день после своего избрания Амир Перец заявил, что он уже общался с лидерами нескольких партий, которых он считает потенциальными союзниками по кампании.

Перец, уже возглавлявший лейбористскую партию в 2005-2007 годах, заявил "Армейскому радио", что он намерен завоевать 15 мест на выборах 17 сентября, несмотря на то, что на последних выборах партия набрала всего шесть.

Перец добавил, что поручил представителю партии в Кнессете изучить пути расширения левоцентристского блока для создания "идеологической альтернативы" правлению премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Одним из вариантов, по его словам, может быть завоевание голосов избирателей, разочарованных результатам партии "Гешер" и "Кулану".


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